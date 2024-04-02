Драматическая победа Руха над ЛНЗ, локация матча Миная и Динамо. Главные новости за первое апреля
А также прогресс Болоньи, травма Яремчука, контракт Лунина с Реалом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, первое апреля
"Рух" драматично победил ЛНЗ в последнем матче 22-го тура
22-й тур чемпионата Украины закрывался матчем между "Рухом" и ЛНЗ. Игра не была насыщена на события, футболисты создавали мало голевых моментов. Но финальный отрезок выдался драматичным. "Рух" заработал пенальти, реализовал его и заработал три очка. ЛНЗ остался ни с чем. После матча Олег Дулуб отказался комментировать решение арбитров, а вот Виталий Пономарев не скрывал удовольствия.
СМИ назвали место проведения матча "Минай" - "Динамо", закарпатцы отреагировали
В СМИ появилась информация о том, где будет сыгран матч 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо". В декабре команды не смогли сыграть из-за воздушной тревоги и отсутствия освещения на стадионе в пригороде Ужгорода. СМИ пишут, что игра состоится в Киеве 17-го апреля. Однако в "Минае" информацию на запрос UA-Футбола не комментировали. Сказали, что пока эта информация не подтверждена.
"Болонья" держится в зоне Лиги чемпионов в Серии А
"Болонья" в 30-м туре Серии А уверенно разобралась с "Салернитаной". Благодаря этой победе команда Тьяго Мотты укрепилась на четвертой строчке – с претензиями на зону Лиги чемпионов. Вообще "Болонья" отстает от третьего в таблице "Ювентуса" на два очка, но со спины поджимает "Рома".
"Валенсия" официально подтвердила травму Романа Яремчука
В последнем матче чемпионата Испании сыграл за "Валенсию" Роман Яремчук – но неудачно. Украинец провел на поле совсем мало времени, травмировавшись. Клуб официально подтвердил повреждение нападающего – травма подколенного сухожилия. По оптимистичным прогнозам, Яремчук должен вернуться на поле через две-три недели.
"Реал" подготовил для Лунина новый контракт – клуб уверен в успешном исходе
Мадридский "Реал" уверен, что достигнет окончательного соглашения с Андреем Луниным по поводу заключения нового контракта, информирует журналист Фабрицио Романо. По данным источника, в стане "сливочных" рассчитывают на продолжение сотрудничества с украинским голкипером, и верят, что он будет частью клубного проекта, даже если Тибо Куртуа вернет себе звание основного стража ворот со следующего сезона.
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