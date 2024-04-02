Драматическая победа Руха над ЛНЗ, локация матча Миная и Динамо. Главные новости за первое апреля

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, первое апреля

22-й тур чемпионата Украины закрывался матчем между "Рухом" и ЛНЗ. Игра не была насыщена на события, футболисты создавали мало голевых моментов. Но финальный отрезок выдался драматичным. "Рух" заработал пенальти, реализовал его и заработал три очка. ЛНЗ остался ни с чем. После матча Олег Дулуб отказался комментировать решение арбитров, а вот Виталий Пономарев не скрывал удовольствия.

В СМИ появилась информация о том, где будет сыгран матч 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо". В декабре команды не смогли сыграть из-за воздушной тревоги и отсутствия освещения на стадионе в пригороде Ужгорода. СМИ пишут, что игра состоится в Киеве 17-го апреля. Однако в "Минае" информацию на запрос UA-Футбола не комментировали. Сказали, что пока эта информация не подтверждена.

"Болонья" в 30-м туре Серии А уверенно разобралась с "Салернитаной". Благодаря этой победе команда Тьяго Мотты укрепилась на четвертой строчке – с претензиями на зону Лиги чемпионов. Вообще "Болонья" отстает от третьего в таблице "Ювентуса" на два очка, но со спины поджимает "Рома".

В последнем матче чемпионата Испании сыграл за "Валенсию" Роман Яремчук – но неудачно. Украинец провел на поле совсем мало времени, травмировавшись. Клуб официально подтвердил повреждение нападающего – травма подколенного сухожилия. По оптимистичным прогнозам, Яремчук должен вернуться на поле через две-три недели.

Мадридский "Реал" уверен, что достигнет окончательного соглашения с Андреем Луниным по поводу заключения нового контракта, информирует журналист Фабрицио Романо. По данным источника, в стане "сливочных" рассчитывают на продолжение сотрудничества с украинским голкипером, и верят, что он будет частью клубного проекта, даже если Тибо Куртуа вернет себе звание основного стража ворот со следующего сезона.