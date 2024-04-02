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Стали известны тренерские планы Зинедина Зидана

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Возможно, ждать ещё придётся два года

Стали известны тренерские планы Зинедина Зидана

Новина українською

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с будущим местом работы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, Зидан отклоняет предложения от заинтересованных в его услугах клубов, поскольку он находится в ожидании приглашения от сборной Франции.

Отмечается, что работа в стане родной национальной команды является для 51-летнего специалиста единственным вариантом, мотивирующим "Зизу" продолжить тренерскую деятельность.

Напомним, что на данный момент во главе "трёхцветных" находится Дидье Дешам, контракт которого со сборной рассчитан до конца чемпионата мира-2026.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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