Ибрагимович сыграет прощальный матч за сборную Швеции против Сербии, которая в марте играла с Россией
Ибра вернётся летом на поле
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Швеции объявила о проведении прощального матча в честь звёздного экс-нападающего Златана Ибрагимовича.
Отмечается, что встреча пройдёт 8 июня на "Френдс Арене" 8 июня. Соперниками скандинавов станет национальная команда Сербии.
На протяжении своей карьеры Ибрагимович выступал в составах "Мальмё", "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Милана", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
За сборную Златан провел 122 матча, в которых забил 62 гола. Также "Ибра" был 12 раз признан игроком года в Швеции, а в 2013-м году получил премию Пушкаша за лучший гол.
Bra tryck på biljetter till herrlandskampen mot Serbien 8 juni ????— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) April 2, 2024
1️⃣9️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ har redan säkrat sin plats till matchen, gör det du med! ????
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