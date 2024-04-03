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Ибрагимович сыграет прощальный матч за сборную Швеции против Сербии, которая в марте играла с Россией

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Ибра вернётся летом на поле

Ибрагимович сыграет прощальный матч за сборную Швеции против Сербии, которая в марте играла с Россией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба сборной Швеции объявила о проведении прощального матча в честь звёздного экс-нападающего Златана Ибрагимовича.

Отмечается, что встреча пройдёт 8 июня на "Френдс Арене" 8 июня. Соперниками скандинавов станет национальная команда Сербии.

На протяжении своей карьеры Ибрагимович выступал в составах "Мальмё", "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Милана", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

За сборную Златан провел 122 матча, в которых забил 62 гола. Также "Ибра" был 12 раз признан игроком года в Швеции, а в 2013-м году получил премию Пушкаша за лучший гол.

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Швеция Сербия Златан Ибрагимович товарищеские матчи
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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