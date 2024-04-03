Фанаты Заглембе ворвались на тренировку команды и избили Хацкевича

Сегодня, 3 апреля, группа фанатов "Заглембе" Сосновец ворвалась на тренировку команды, в результате чего пострадал ее главный тренер Александр Хацкевич, сообщает Meczyki.pl.

По информации портала, дело не закончилось просто "разговором". Хацкевич получил удар в лицо, а также несколько ударов ногами. Источник добавил, что эту информацию удалось подтвердить в самом клубе.

Накануне появились слухи о том, что Хацкевич вскоре может покинуть свой пост. Однако позже белорус заявил, что впервые слышит об этом.

"Заглембе" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Первой лиги Польши.