Фанаты Заглембе ворвались на тренировку команды и избили Хацкевича
Ужасный инцидент
Фото: facebook.com/karmiotissa
Сегодня, 3 апреля, группа фанатов "Заглембе" Сосновец ворвалась на тренировку команды, в результате чего пострадал ее главный тренер Александр Хацкевич, сообщает Meczyki.pl.
По информации портала, дело не закончилось просто "разговором". Хацкевич получил удар в лицо, а также несколько ударов ногами. Источник добавил, что эту информацию удалось подтвердить в самом клубе.
Накануне появились слухи о том, что Хацкевич вскоре может покинуть свой пост. Однако позже белорус заявил, что впервые слышит об этом.
"Заглембе" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Первой лиги Польши.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Meczyki.pl
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Как Миколенко ирисок в игре оставил. Ньюкасл - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча
- Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот
- Сэйв Миколенко, вылет Трубина, детали травмы Малиновского. Главные новости за 2 апреля
- Шахтер разгромил Оболонь, хет-трик Авагимяна, крах Полесья, Мудрик снова без победы. Главные новости за 30-е марта
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн