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BBC: Южноафриканского футболиста Люка Флерса застрелили во время угона автомобиля

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Игроку было 24 года

BBC: Южноафриканского футболиста Люка Флерса застрелили во время угона автомобиля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стрельба произошла на заправке в среду вечером в пригороде Йоханнесбурга во Флориде. Игрок команды "Кайзер Чифс" ждал помощи, когда к нему подошли неизвестные вооруженные люди и приказали ему выйти из машины. Сообщается, что после стрельбы один из подозреваемых скрылся с места происшествия на автомобиле Флерса.

"Мы проснулись от ужасной и разрушительной новости о том, что этот молодой человек ушел из жизни. Это огромная потеря для его семьи, друзей, товарищей по команде и футбола в целом", - сказал в своем заявлении президент Южноафриканской футбольной ассоциации Дэнни Джордан.

"Кайзер Чифс", одна из самых популярных команд страны и 12-кратный чемпион лиги, назвал его смерть "трагической". В клубе заявили, что полиция занимается этим делом и дальнейшие подробности будут сообщены в надлежащее время.

Защитник Флерс присоединился к "Кайзер Чифс" в прошлом году, а до этого выступал за "Суперспорт Юнайтед". Бывший игрок сборной до 23 лет представлял Южную Африку на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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