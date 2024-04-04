BBC: Южноафриканского футболиста Люка Флерса застрелили во время угона автомобиля

Стрельба произошла на заправке в среду вечером в пригороде Йоханнесбурга во Флориде. Игрок команды "Кайзер Чифс" ждал помощи, когда к нему подошли неизвестные вооруженные люди и приказали ему выйти из машины. Сообщается, что после стрельбы один из подозреваемых скрылся с места происшествия на автомобиле Флерса.

"Мы проснулись от ужасной и разрушительной новости о том, что этот молодой человек ушел из жизни. Это огромная потеря для его семьи, друзей, товарищей по команде и футбола в целом", - сказал в своем заявлении президент Южноафриканской футбольной ассоциации Дэнни Джордан.

"Кайзер Чифс", одна из самых популярных команд страны и 12-кратный чемпион лиги, назвал его смерть "трагической". В клубе заявили, что полиция занимается этим делом и дальнейшие подробности будут сообщены в надлежащее время.

Защитник Флерс присоединился к "Кайзер Чифс" в прошлом году, а до этого выступал за "Суперспорт Юнайтед". Бывший игрок сборной до 23 лет представлял Южную Африку на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.