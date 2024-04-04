BBC: Южноафриканского футболиста Люка Флерса застрелили во время угона автомобиля
Игроку было 24 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стрельба произошла на заправке в среду вечером в пригороде Йоханнесбурга во Флориде. Игрок команды "Кайзер Чифс" ждал помощи, когда к нему подошли неизвестные вооруженные люди и приказали ему выйти из машины. Сообщается, что после стрельбы один из подозреваемых скрылся с места происшествия на автомобиле Флерса.
"Мы проснулись от ужасной и разрушительной новости о том, что этот молодой человек ушел из жизни. Это огромная потеря для его семьи, друзей, товарищей по команде и футбола в целом", - сказал в своем заявлении президент Южноафриканской футбольной ассоциации Дэнни Джордан.
"Кайзер Чифс", одна из самых популярных команд страны и 12-кратный чемпион лиги, назвал его смерть "трагической". В клубе заявили, что полиция занимается этим делом и дальнейшие подробности будут сообщены в надлежащее время.
Защитник Флерс присоединился к "Кайзер Чифс" в прошлом году, а до этого выступал за "Суперспорт Юнайтед". Бывший игрок сборной до 23 лет представлял Южную Африку на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.
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