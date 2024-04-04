Арестованы трое террористов, связанных с ИГИЛ, планировавших теракт на стадионе в Иерусалиме

Как сообщают израильские СМИ, в частности, Sport5.co.il, службы безопасности страны арестовали трех ее граждан, планировавших теракт на иерусалимском стадионе "Тедди", вмещающем 31 тысячу зрителей. Согласно сообщениям, арестованные связаны с ИГИЛ и даже проходили террористическую подготовку в одной из стран Африки.

Как сообщается, речь о двух гражданах Израиля, жителях Восточного Иерусалима, вступивших в сговор с третьим. Именно он вывел их на контакт с ИГИЛ и устроил тренировки в Африке.

Террористы планировали заложить взрывное устройство на стадионе, а также открыть на нем стрельбу из автоматического оружия во время матча. Как сообщает Sport 5, один из них ранее работал на "Тедди" стюардом и собирался воспользоваться знанием входов и выходов со стадиона для доставки взрывчатки и оружия.

Следует отметить, что это не первый теракт, предотвращенный на "Тедди". Такие также были предотвращены в 2010-ом и 2020-ом годах. Правда, тогда, согласно информации спецслужб, ИГИЛ не был связан с террористами.