На России пройдет "турнир развития УЕФА" для юношеских сборных

На России состоится турнир развития УЕФА, в котором примут участие сборные U-16 России, Сербии, Казахстана и Ганы. Об этом сообщает сайт РФС.

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Турнир пройдёт по круговой системе с 23 по 29 апреля. Волгоград примет подобные соревнования во второй раз.

Напомним, в начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой из‑за начала полномасштабной войны России против Украины.