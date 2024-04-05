На России пройдет "турнир развития УЕФА" для юношеских сборных
Чеферин продолжает развивать футбол в России
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На России состоится турнир развития УЕФА, в котором примут участие сборные U-16 России, Сербии, Казахстана и Ганы. Об этом сообщает сайт РФС.
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Турнир пройдёт по круговой системе с 23 по 29 апреля. Волгоград примет подобные соревнования во второй раз.
Напомним, в начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой из‑за начала полномасштабной войны России против Украины.
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