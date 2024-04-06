Зеленский: Я не могу сегодня публично сказать: "Да, давайте армии, приезжайте в Украину и воюйте!"

Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона ответил на вопросы о мобилизации в ВСУ, планах врага и перспективах отправки в Украину европейских армий:

"Сейчас глупые люди думают о собственных рейтингах. Никаких рейтингов нет. Есть один только приоритет - Украина. Если мы не сохраним Украину, ни у кого из тех или иных политиков не будет никакого будущего. Опять-таки, российская пропаганда в этом направлении сработала. И они подняли вопрос мобилизации. Они поняли чувствительность этого вопроса, подняли его в украинском обществе и на Западе. И он сработал. Этот вопрос начал делить общество на тех, кто за, на тех, кто против. На военных и гражданских. Это большая ошибка". "Сегодня Запад спрашивает нас, почему мы не хотим мобилизации, почему парламент не хочет голосовать, и для чего нам тогда помощь? Это главный акцент, который был в дезинформационной программе россиян. И еще раз, к сожалению, подчеркну, к сожалению, но это россиянам удалось сделать. Эту ошибку надо исправить".

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