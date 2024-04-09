Осечки Динамо и Кривбасса, победа Полесья с потерей Будковского. Главные новости за восьмое апреля
А также возможное трудоустройство Шарана, комментарий Любеновича по матчу с Динамо
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, восьмого апреля
Ярмоленко забил за "Динамо", но команда не победила
В 23-м туре УПЛ "Динамо" на своем поле сыграло с ЛНЗ – и не одержало победы. Счет матча – 1:1. Открыл счет Андрей Ярмоленко, который отметился результативным действием в третьем матче подряд. Однако удержать преимущество киевляне не смогли. Ошибка Нещерета привела к голу в исполнении Салиху. "Динамо" теряет два зачетных балла.
"Кривбасс" не воспользовался осечкой "Динамо" и тоже потерял очки
Команда Юрия Вернидуба на своем поле принимала "Ворсклу". Матч оказался очень боевым, но без победителя. "Кривбасс" открыл счет благодаря голу с пенальти на 22-ой минуте. "Ворскла" выровняла ситуацию благодаря голу Руслана Степанюка. Криворожане после этого результата остаются на втором месте турнирной таблицы УПЛ, но отставание от "Шахтера" увеличилось. Также к "Кривбассу" может приблизиться "Днепр-1".
"Полесье" победило "Минай", Будковский получил тяжелую травму
"Полесье" в своем матче 23-го тура УПЛ одержало победу над "Минаем" 3:2. Матч для житомирян складывался просто до 65-й минуты, а потом начались проблемы. "Минай" забил дважды, Филипп Будковский получил тяжелую травму, в конце игры гости едва не потеряли преимущество, но судья не назначил пенальти после просмотра VAR.
Желько Любенович прокомментировал ситуацию с переносом домашнего матча "Миная" в Киеве
Не доигранный матч 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо" состоится 17-го апреля. Но формально домашний матч закарпатцы проведут на территории соперника. Любенович на запрос UA-Футбол так прокомментировал ситуацию: "Клубы договорились между собой. У нас будет игра с Оболонью в Киеве, а уже через три дня – "Динамо". Поэтому решили, что так будет легче в плане переездов".
Владимир Шаран прокомментировал возможное трудоустройство в "Звягеле"
В СМИ появилась информация о том, что Владимир Шаран возглавит представителя Второй лиги "Звягель". Тренер эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал ситуацию, заявив, что речь о тренерстве в "Звягеле" не идет. Но разговор с президентом клуба планируется. Полный комментарий тренера - здесь >>>
Сергей Щищенко рассказал, какую травму получил Филипп Будковский
Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко рассказал о травме форварда команды Филиппа Будковского, которую тот получил в матче 23-го тура УПЛ с "Минаем" (3:2) и был вынужден досрочно покинуть поле.
"У него перелом кости лица – тяжелая травма. Это первый вердикт врачей. Но еще будем общаться с медиками, чтобы мы получили точные данные о травме", - сказал Шищенко.
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