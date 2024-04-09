Моуринью хочет вернуться к тренерской работе уже этим летом

16 января этого года Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Ромы", но специалист намекнул, что вскоре может вернуться к профессиональной деятельности.

"Если бы я мог начать тренировать команду, я бы уже это сделал. Я чувствую себя пустым, когда не работаю этого. Я обязательно попробую вернусь этим летом. Я должен принять лучшее решение".

Отметим, что Netflix в следующем году выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуринью.