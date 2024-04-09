Моуринью хочет вернуться к тренерской работе уже этим летом
Специалист прокомментировал свое будущее
AS Roma
16 января этого года Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Ромы", но специалист намекнул, что вскоре может вернуться к профессиональной деятельности.
"Если бы я мог начать тренировать команду, я бы уже это сделал. Я чувствую себя пустым, когда не работаю этого. Я обязательно попробую вернусь этим летом. Я должен принять лучшее решение".
Отметим, что Netflix в следующем году выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуринью.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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