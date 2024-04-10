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Бывший полузащитник Ливерпуля Дэнни Мерфи об употреблении наркотиков: я пережил год ада

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Самое главное, что сейчас уже всё хорошо

Бывший полузащитник Ливерпуля Дэнни Мерфи об употреблении наркотиков: я пережил год ада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший футболист мерсисайдцев и "Фулхэма", который завершил карьеру в 2013 году, рассказал о своих проблемах за пределами поля. Так, после того, как Мерфи повесил бутсы на гвоздь, англичанин начал употреблять кокаин и каннабис.

"Какое-то время я был [зависимым от кокаина], потому что дошел до того, что не чувствовал, что могу что-то делать без него, что было чушью, конечно, я мог. Я проходил и то, и другое (терапию и групповые сессии, чтобы получить помощь). Я проходил терапию раньше, еще до того, как у меня возникли проблемы, когда я только перестал играть, потому что я думал, что это будет полезно, но я не придерживался этого, хотя, возможно, мне следовало бы это сделать", - цитирует Мерфи Goal.com

"Ребят, которых я встречал, у них всю жизнь была психологическая травма из-за определенных зависимостей и других вещей. Я, наверное, прожил год в мире боли, а они смотрят на меня и говорят: "Знаешь, ты должен быть очень благодарен, что у тебя был всего год". А я отвечаю: "Я послушаю вас и возьму все хорошее", - рассказал Дэнни Мерфи.

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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Александр Гресь
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