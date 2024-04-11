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Ассист Месси, красная карточка Альбы. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

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Кривцов всё ещё в лазарете

Ассист Месси, красная карточка Альбы. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 11 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором "Интер Майами" украинского защитника Сергея Кривцова играл на выезде с "Монтерреем". Встреча завершилась победой мексиканской команды - 3:1.

После трёх забитых мячей хозяев, гол престижа за "Майами" на 85-й минуте оформил Диего Гомес после результативной передачи главной звёзды клуба - Лионеля Месси.

Другой экс-игрок "Барселоны", Жорди Альба, был удален с поля на 79-й минуте после получения второй жёлтой карточки.

Украинский защитник американской команды Сергей Кривцов не попал в заявку на игру из-за травмы.

Напомним, первый поединок также завершился в пользу "Монтеррея" – 2:1.

Лига чемпионов КОНКАКАФ (ответный матч). 1/2 финала

10–11 апреля. "Бе-бе-уве-а" (Гуадалупе)

Монтеррей – Интер Майами – 3:1

Голы: Васкес 31, Бертераме 58, Гальярдо 64 – Гомес 85

Удаление: Альба, 78

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Источник:
FOX Soccer
Опубликовал: Александр Бураков
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