Ассист Месси, красная карточка Альбы. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Кривцов всё ещё в лазарете
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 11 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором "Интер Майами" украинского защитника Сергея Кривцова играл на выезде с "Монтерреем". Встреча завершилась победой мексиканской команды - 3:1.
После трёх забитых мячей хозяев, гол престижа за "Майами" на 85-й минуте оформил Диего Гомес после результативной передачи главной звёзды клуба - Лионеля Месси.
Другой экс-игрок "Барселоны", Жорди Альба, был удален с поля на 79-й минуте после получения второй жёлтой карточки.
Украинский защитник американской команды Сергей Кривцов не попал в заявку на игру из-за травмы.
Напомним, первый поединок также завершился в пользу "Монтеррея" – 2:1.
Лига чемпионов КОНКАКАФ (ответный матч). 1/2 финала
10–11 апреля. "Бе-бе-уве-а" (Гуадалупе)
Монтеррей – Интер Майами – 3:1
Голы: Васкес 31, Бертераме 58, Гальярдо 64 – Гомес 85
Удаление: Альба, 78
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