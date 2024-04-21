Жирона стремится подписать Регилона - источник

По информации Fichajes, "Жирона" нацелилась на полузащитника Серхио Регилона. Сейчас игрок выступает за "Бренфторд", однако права на него принадлежат "Тоттенхэму".

Источник отмечает, что испанец может заменить Мигеля Гутьерреса, уход которого летом очень высоковероятен.

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Регилон, кроме "Тоттенхэма" и "Брентфорда", выступал за "Реал", "Севилью", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне отыграл 24 матча, в которых отметился 4-мя ассистами.