Жозе Моуринью высказался о ФК Рома: Я ненавидел быть лицом клуба
Специалист поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал The Telegraph о своем бывшем клубе "Рома".
"Это моя мечта. Быть тренером. Быть человеком, который работает с командой, сосредотачивается на развитии игроков, подготовке матчей".
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"Как вы думаете, после финала Лиги Европы, который мы проиграли, я был счастлив от всех тех эмоций, которые я испытывал? Думаете, я был счастлив быть лицом клуба, пойдя на пресс-конференцию, чтобы рассказать об этой ситуации? Нет, я ненавидел это", - добавил специалист.
Напомним, что 16 января этого года Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Ромы".
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Источник:telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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