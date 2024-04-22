Жозе Моуринью высказался о ФК Рома: Я ненавидел быть лицом клуба

Бывший тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал The Telegraph о своем бывшем клубе "Рома".

"Это моя мечта. Быть тренером. Быть человеком, который работает с командой, сосредотачивается на развитии игроков, подготовке матчей".

"Как вы думаете, после финала Лиги Европы, который мы проиграли, я был счастлив от всех тех эмоций, которые я испытывал? Думаете, я был счастлив быть лицом клуба, пойдя на пресс-конференцию, чтобы рассказать об этой ситуации? Нет, я ненавидел это", - добавил специалист.