Неожиданная победа в финале Юношеской лиги. Олимпиакос U-19 - Милан U-19 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка Юношеской лиги УЕФА
uefa
Сегодня, 22 апреля, "Олимпиакос U-19" в финале Юношеской лиги УЕФА обыграли сверстников из "Милана"
В первом тайме ни одна из команд не отметилась результативными действиями. Но уже после перерыва началось самое интересное. "Олимпиакос" в течение семи минут (с 59-й до 66-й) забил соперникам три гола. В результате команда впервые в истории завоевала трофей Юношеской лиги УЕФА.
"Олимпиакос"U-19" - "Милан U-19" - 3:0
Голы: Музакитис (59'), Папаканеллос (61'), Бакулас (66')
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