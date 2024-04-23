Моуринью о дисквалификации Погба: Я совсем не наслаждаюсь ситуацией, в которой оказался Поль
Француз так и не раскрылся в МЮ
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Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба последние несколько лет находится в тяжелом профессиональном положении. После того как игрок вернулся в "Ювентус", он сначала пропустил почти весь сезон из-за травм, а затем провалил тест на допинг, после чего получил дисквалификацию на четыре года. Во время интервью английскому Telegraph, бывший наставник "МЮ" Жозе Моуринью заявил, что не испытывает никакого удовлетворения относительно ситуации с французом.
"Я совсем не наслаждаюсь ситуацией, в которой оказался Поль. Единственное, что я скажу, это то, что такое случается почти со всеми в определенные моменты карьеры: ты немного теряешь ощущение того, кто ты есть и кем ты должен быть. На следующий сезон после того, как Франция выиграла чемпионат мира [2018], я думаю, Поль вернулся другим. Чемпионат мира перенес его в измерение, где футбол не был для него самой важной вещью. Я разделяю философию каждого; все имеют одинаковый уровень ответственности", - говорит португалец. По словам Моуринью, сейчас между ним и Погба нет никаких неприязненных чувств. Они виделись перед матчами между "Ювентусом" и "Ромой". Тренер не преминул упомянуть их совместный период в "Манчестере Юнайтед".
"Когда тебя поддерживает власть, руководство, сообщение, которое ты получаешь, является очень позитивным в группе. Когда тебя не поддерживают... Потому что игрок важнее или то, что игрок олицетворяет себя как важный для клуба, - тогда ты оказываешься в хрупкой ситуации. Даже если ты тренер с таким большим опытом, как в моем случае", - заявил Моуринью.
Напомним, что Поль Погба под руководством португальского менеджера в составе "МЮ" выиграл Лигу Европу, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.
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