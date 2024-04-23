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Бывший игрок Арсенала Пер Мертезакер открыл новый центр психического здоровья

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Об этом сообщает британское издание Versus

Бывший игрок Арсенала Пер Мертезакер открыл новый центр психического здоровья

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии после окончания футбольной карьеры работает в молодежной академии "канониров". Впрочем, это не единственное направление, в котором работает Мертезакер. Недавно немец открыл новый центр психического здоровья NHS в Ислингтоне - в самом сердце сообщества "Арсенала".

Ультрасовременный центр является частью Партнерства психического здоровья Северного Лондона, предоставляющего услуги по охране психического и физического здоровья населению. Организация уже тесно сотрудничает с "Арсеналом" в рамках общественного проекта клуба, проводя спортивные, социальные и образовательные программы для более 5 000 человек еженедельно.

"Этот вопрос близок моему сердцу. Наше психическое здоровье так же важно, как и физическое. Это то, над чем мы работаем каждый день в нашем клубе: будь то предоставление нашим молодым "канонирам" в академии необходимых знаний и уверенности, которые нужны им для обучения и развития, или наша команда по работе с сообществом, которая оказывает необходимую поддержку и заботу наиболее уязвимым людям в нашем регионе. Я горжусь тем, что могу разделить с вами этот момент и создать первоклассное учреждение в самом сердце нашей общины, которое будет играть важную роль в поддержке как пациентов, так и персонала на долгие годы", - заявил Пер Мертезакер после открытия центра.

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Пер Мертезакер
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Источник:
Versus
Опубликовал: Александр Гресь
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