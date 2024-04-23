  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Совет УЕФА призывает улучшить систему VAR

Общие новости
Обновлено

В понедельник совет собрался в Ньоне

Совет УЕФА призывает улучшить систему VAR

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный совет УЕФА призвал к улучшению системы VAR, чтобы сделать ее более последовательной, прозрачной и понятной для игроков, болельщиков и тренеров.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В заявлении ассоциации говорится, что VAR следует использовать для помощи арбитрам, а не как средство для их критики. Также важно, чтобы вмешательство ВАР было понятным для всех участников игры.

"Поведение игроков и тренеров в отношении официальных лиц матча в нескольких последних случаях стало критической проблемой и не способствует положительному имиджу игры", - цитирует BBC УЕФА.

Заявление ассоциации появилось после серии спорных эпизодов с использованием VAR в Премьер-лиге.

Читайте такжеЗинченко против Мудрика. Арсенал - Челси. Текстовая трансляция матча АПЛ
По теме
yellow-arrow
Бывший игрок Арсенала Пер Мертезакер открыл новый центр психического здоровья
yellow-arrow
Моуринью о дисквалификации Погба: Я совсем не наслаждаюсь ситуацией, в которой оказался Поль
yellow-arrow
Неожиданная победа в финале Юношеской лиги. Олимпиакос U-19 - Милан U-19 3:0. Видео голов и обзор матча
УЕФА Английская Премьер-лига VAR
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости