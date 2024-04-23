Совет УЕФА призывает улучшить систему VAR

Футбольный совет УЕФА призвал к улучшению системы VAR, чтобы сделать ее более последовательной, прозрачной и понятной для игроков, болельщиков и тренеров.

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В заявлении ассоциации говорится, что VAR следует использовать для помощи арбитрам, а не как средство для их критики. Также важно, чтобы вмешательство ВАР было понятным для всех участников игры.

"Поведение игроков и тренеров в отношении официальных лиц матча в нескольких последних случаях стало критической проблемой и не способствует положительному имиджу игры", - цитирует BBC УЕФА.

Заявление ассоциации появилось после серии спорных эпизодов с использованием VAR в Премьер-лиге.