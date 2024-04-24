Без саудитов в финале. Аль-Хиляль Неймара вылетел в 1/2 азиатской Лиги чемпионов
Тот случай, когда даже астрономические бюджеты не помогли
Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный "Аль-Хиляль" покидает азиатскую Лигу чемпионов.
Вчера, 23 апреля, саудовская команда победила в домашних стенах "Аль-Айн" в ответном матче полуфинала турнира со счётом 2:1, но не смогла пройти дальше из-за поражения в первой встрече - 2:4. Общий счёт противостояния - 5:4 в пользу клуба из ОАЭ.
В составе хозяев забитыми мячами отличились Рубен Невеш и Салем Аль-Давсари, в то время как единственный гол за гостей оформил Эрик.
В финале азиатской ЛЧ "Аль-Айн" сыграет с победителем противостояния между южнокорейским "Ульсан Хёндэ" и японской "Йокогамой Ф. Маринос".
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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