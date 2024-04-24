Карлос Тевес экстренно госпитализирован в больницу Буэнос-Айреса - названа причина
Вслед за Агуэро
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Аргентины, а ныне наставник "Индепендьенте" Карлос Тевес был госпитализирован из-за болей в груди. Об этом информирует официальный сайт клуба.
По данным источника, 40-летний аргентинец обратился за медицинской помощью этой ночью и на данный момент находится в больнице. В качестве предосторожности сегодня Карлос пройдёт дополнительные обследования в другой близлежащей больнице.
В своём официальном заявлении "Индепендьенте" сообщил, что первоначальные показатели тренера считаются "удовлетворительными".
Напомним, Тевес выступал в составе "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса". Свою игровую карьеру Карлос завершил летом 2023 года.
Carlos Tevez quedará internado por precaución hasta que termine de realizarse los estudios correspondientes. https://t.co/Xf3tVa6wXH— C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024
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