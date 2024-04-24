Карлос Тевес экстренно госпитализирован в больницу Буэнос-Айреса - названа причина

Бывший нападающий сборной Аргентины, а ныне наставник "Индепендьенте" Карлос Тевес был госпитализирован из-за болей в груди. Об этом информирует официальный сайт клуба.

По данным источника, 40-летний аргентинец обратился за медицинской помощью этой ночью и на данный момент находится в больнице. В качестве предосторожности сегодня Карлос пройдёт дополнительные обследования в другой близлежащей больнице.

В своём официальном заявлении "Индепендьенте" сообщил, что первоначальные показатели тренера считаются "удовлетворительными".

Напомним, Тевес выступал в составе "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса". Свою игровую карьеру Карлос завершил летом 2023 года.