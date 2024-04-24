Хавбек Баварии Мусиала назвал главных фаворитов Евро-2024
Звезда мюнхенцев ответил на вопрос журналистов Marca
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала оценил шансы участников грядущего чемпионата Европы-2024.
"Франция, вероятно, всегда фаворит. Затем идёт Англия, у которой есть много игроков высочайшего уровня. То же самое можно сказать и про Испанию. За этим турниром будет интересно наблюдать, потому что каждый раз появляется одна или две команды, которые преподносят сюрприз. Это отличная возможность для каждой страны", - сказал немец.
Напомним, летом Германия сыграет на домашнем Евро. В одной группе с "Бундестим" оказались сборные Венгрии, Швейцарии и Шотландии.
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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