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ФИФА угрожает покинуть Париж из-за системы налогообложения

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Ассоциация опубликовала заявление

ФИФА угрожает покинуть Париж из-за системы налогообложения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА угрожает покинуть Париж, где расположена их штаб-квартира, из-за угрозы французского налогообложения.

Как сообщает издание L'Équipe, Франция стремилась вернуть ФИФА на родину, где организация была основана в 1904 году. С 2021 года ФИФА имеет офис в Париже, что рассматривалось как первый шаг к переносу штаб-квартиры из Швейцарии.

Однако этому решению помешал Конституционный совет, который отклонил правительственную налоговую схему, посчитав ее несправедливой.

"Основное препятствие - отсутствие собственного правового статуса для международных федераций. По французскому законодательству они имеют статус ассоциаций и не могут рассматриваться ни как международные организации, ни как компании. Это имеет реальные последствия для их деятельности, налогообложения и, наконец, для их заинтересованности в пребывании во Франции", - говорится в заявлении.

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Франция ФИФА Париж
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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