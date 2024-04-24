ФИФА угрожает покинуть Париж из-за системы налогообложения
Ассоциация опубликовала заявление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА угрожает покинуть Париж, где расположена их штаб-квартира, из-за угрозы французского налогообложения.
Как сообщает издание L'Équipe, Франция стремилась вернуть ФИФА на родину, где организация была основана в 1904 году. С 2021 года ФИФА имеет офис в Париже, что рассматривалось как первый шаг к переносу штаб-квартиры из Швейцарии.
Однако этому решению помешал Конституционный совет, который отклонил правительственную налоговую схему, посчитав ее несправедливой.
"Основное препятствие - отсутствие собственного правового статуса для международных федераций. По французскому законодательству они имеют статус ассоциаций и не могут рассматриваться ни как международные организации, ни как компании. Это имеет реальные последствия для их деятельности, налогообложения и, наконец, для их заинтересованности в пребывании во Франции", - говорится в заявлении.
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