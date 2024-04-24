ФИФА угрожает покинуть Париж из-за системы налогообложения

ФИФА угрожает покинуть Париж, где расположена их штаб-квартира, из-за угрозы французского налогообложения.

Как сообщает издание L'Équipe, Франция стремилась вернуть ФИФА на родину, где организация была основана в 1904 году. С 2021 года ФИФА имеет офис в Париже, что рассматривалось как первый шаг к переносу штаб-квартиры из Швейцарии.

Однако этому решению помешал Конституционный совет, который отклонил правительственную налоговую схему, посчитав ее несправедливой.