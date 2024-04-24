Французский экс-игрок игрок Говерлы трудоустроился в системе Зенита

34-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек, который в свое время защищал цвета ужгородской "Говерлы" Дамьен Ле Таллек получил должность советника председателя правления питерского "Зенита" Александра Медведева.

В пресс-релизе "Зенита" сообщается, что Ле Таллек "сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах".

Напомним, что Ле Таллек играл за "Говерлу" в 2012-2014 годах, после чего играл в России за "Мордовию" и московское "Торпедо". Также Ле Таллек женат на гражданке РФ, а в 2020 году сам получил российское гражданство. Последним клубом футболиста стал вьетнамский "Ханой".