Появились подробности о состоянии здоровья Карлоса Тевеса, который был госпитализирован в больницу

Главного тренера "Индепендьенте" Карлоса Тевеса госпитализировали из-за боли в груди.

Специалист сегодня, 24 апреля, прошел медицинское обследование и был выписан из больницы. Ожидается, что он отдохнет и возобновит тренировки уже завтра.

Тевес стал главным тренером "Индепендьенте" в августе 2023 года, а в декабре продлил контракт до 2026 года.