Появились подробности о состоянии здоровья Карлоса Тевеса, который был госпитализирован в больницу
Специалиста уже выписали
Getty Images/Global Images Ukraine
Специалист сегодня, 24 апреля, прошел медицинское обследование и был выписан из больницы. Ожидается, что он отдохнет и возобновит тренировки уже завтра.
Тевес стал главным тренером "Индепендьенте" в августе 2023 года, а в декабре продлил контракт до 2026 года.
Carlos Tevez finalizó los estudios médicos y fue dado de alta.— C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024
Volverá a su casa a descansar y se reincorporará mañana a los entrenamientos. pic.twitter.com/bSh2fMBQui
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Источник:Independiente
Опубликовал: Екатерина Власова
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