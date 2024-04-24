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Появились подробности о состоянии здоровья Карлоса Тевеса, который был госпитализирован в больницу

Общие новости

Специалиста уже выписали

Появились подробности о состоянии здоровья Карлоса Тевеса, который был госпитализирован в больницу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главного тренера "Индепендьенте" Карлоса Тевеса госпитализировали из-за боли в груди.

Специалист сегодня, 24 апреля, прошел медицинское обследование и был выписан из больницы. Ожидается, что он отдохнет и возобновит тренировки уже завтра.

Тевес стал главным тренером "Индепендьенте" в августе 2023 года, а в декабре продлил контракт до 2026 года.

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Карлос Тевес Индепендьенте
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Источник:
Independiente
Опубликовал: Екатерина Власова
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