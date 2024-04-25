Решение Хави, крах Ливерпуля в дерби и ценник Лунина. Главные новости за 24 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 24 апреля.

Хави изменил решение относительно своего будущего. Эрнандес решил остаться в "Барселоне" и отработать контракт до конца. Агент главного тренера уже встретился с боссами клуба, которые также были заинтересованы в продлении сотрудничества.

"Ливерпуль" выбыл из чемпионской гонки после второго поражения в трёх турах. Последнюю точку поставил неудачный визит к соседям из "Эвертона", которые впервые за 13 лет переиграли злейшего врага на своей арене. Виталий Миколенко отыграл первый тайм и был заменён в перерыве из-за повреждение голеностопа.

"Реал" летом будет готов выслушать предложения по Андрею Лунину, если украинец не продлит соглашение с клубом. В Мадриде оценивают своего голкипера в 40 миллионов евро. Ранее Лунин заключил соглашение с агентством Жорже Мендеша.

"Аталанта" вышла в третий финал Кубка Италии за последние 6 лет. Подопечные Гасперини взяли реванш у "Фиорентины" в ответном матче 1/2 благодаря двум голам в компенсированное время. В решающем поединке бергамцы сыграют против "Ювентуса".

Легенда басков покидает клуб. Капитан "Атлетика" Икер Муниаин принял решение покинуть родной клуб после 15 сезонов в первой команде. На счету 31-летнего вингера 2 трофея за "Атлетик", 557 матчей и 75 голов.