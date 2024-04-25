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Голкипер Уругвая объявил о завершении своей карьеры в сборной

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Футболист сыграл 133 матча

Голкипер Уругвая объявил о завершении своей карьеры в сборной

Фото: Galatasaray Spor Kulübü

Новина українською

Голкипер "Галатасарая" Фернандо Муслера решил завершить свою международную карьеру.

За сборную Уругвая вратарь сыграл 133 матча. В составе команды Фернандо был ключевым игроком на трех чемпионатах мира.

Муслера выступает за "Галатасарай" с 2011 года, он сыграл за команду 503 матча.

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Фернандо Муслера Галатасарай (Стамбул) Уругвай
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Источник:
Uruguay
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
25.04.2024 в 20:40
ГЫГЫ
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0
2
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Комментарии 2
Nevermore (Донецк)
25.04.2024 в 20:40
ГЫГЫ
Ответить
0
2
Dr. House (Поділля)
25.04.2024 в 21:19
Що ти гикаєш?
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