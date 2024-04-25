Голкипер Уругвая объявил о завершении своей карьеры в сборной
Футболист сыграл 133 матча
Фото: Galatasaray Spor Kulübü
Голкипер "Галатасарая" Фернандо Муслера решил завершить свою международную карьеру.
За сборную Уругвая вратарь сыграл 133 матча. В составе команды Фернандо был ключевым игроком на трех чемпионатах мира.
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Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011.
La @AUFOficial te agradece por tanto. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/KkeG8jJHJd
Муслера выступает за "Галатасарай" с 2011 года, он сыграл за команду 503 матча.
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???? ¡???????????????????????????? ???????????? ????????????????????!— Selección Uruguaya (@Uruguay) April 25, 2024
Lo lograste, ‘Nando’, tu nombre entró en la rica historia del Fútbol Uruguayo. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/vxzkEEyE98
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