Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить сборную страны, принимающей ЧМ-2026

Канадская футбольная ассоциация продолжает поиски главного тренера для подготовки сборной к домашнему чемпионату мира 2026 года.

Главным кандидатом для сборной Канады является бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, который не работает на этой должности с ноября 2021 года.

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Напомним, сборная Канады осталась без наставника, когда Джон Гердман ушел в отставку в сентябре 2023 года.