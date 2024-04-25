Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить сборную страны, принимающей ЧМ-2026
Оле-Гуннар Сульшер может возглавить сборную
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Канадская футбольная ассоциация продолжает поиски главного тренера для подготовки сборной к домашнему чемпионату мира 2026 года.
Главным кандидатом для сборной Канады является бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, который не работает на этой должности с ноября 2021 года.
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Напомним, сборная Канады осталась без наставника, когда Джон Гердман ушел в отставку в сентябре 2023 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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