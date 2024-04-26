Александру Заварову – 63 года: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 апреля, исполняется 63 года легендарному полузащитнику киевского "Динамо" Александру Заварову.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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