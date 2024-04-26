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Александру Заварову – 63 года: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол

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Александру Заварову – 63 года: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 апреля, исполняется 63 года легендарному полузащитнику киевского "Динамо" Александру Заварову.

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По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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