Александру Заварову – 63 года: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 26 апреля, исполняется 63 года легендарному полузащитнику киевского "Динамо" Александру Заварову.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.