Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч перед матчем 35-го тура АПЛ с "Брентфордом" рассказал о травме Виталия Миколенко.

"Миколенко вряд ли сыграет. Посмотрим, как все будет. Ему нужно сканирование, чтобы узнать точно, по первым признакам ничего хорошего там нет. Посмотрим", – сказал Дайч. Напомним, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на дерби с "Ливерпулем", однако после перерыва был заменен из-за повреждений на Эшли Янга.

Следующий футбольный сезон в Украине планируется начать в начале августа, пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. Согласно данным источника, базовой датой старта сезона УПЛ-2024/25 является 3 августа. Однако она должна быть утверждена клубами. 25 апреля состоится онлайн-заседание клубов-участников Премьер-лиги, на котором должны выбрать дату старта нового сезона чемпионата Украины.

Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес больше не появится на поле в сезоне 2023/24. Как сообщает Daily Mail, аргентинец сделает операцию по удалению паховой грыжи, которая его беспокоит уже в течение года. Отмечается, что перед Фернандесом стоял выбор провести операцию летом или в ближайшее время. В итоге 23-летний хавбек выбрал второй вариант, чтобы восстановиться к началу Кубка Америки, который начнется 20 июня в США.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти анонсировал возвращение бельгийского голкипера Тибо Куртуа в матче Ла Лиги против "Кадиса". Отметим, что матч 34-го тура Ла Лиги "Реал" – "Кадис" состоится 4 мая. Перед этим "сливочным" предстоит сыграть в чемпионате против "Реал" Сосьедад (26 апреля) и в полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией" (30 апреля). Куртуа в этом сезоне еще не играл, ведь в августе прошлого года разорвал крестообразную связку колена. В марте бельгиец вернулся в общую группу, но через две недели снова перенес операцию на колене из-за разрыва мениска.

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков восстановился после травмы и готов помочь своей команде в матче против "Лас-Пальмаса", который состоится в субботу, 27 апреля. Как сообщил главный тренер "Жироны" Мичел, украинский хавбек готовится к игре. Напомним, что из-за травмы икроножной мышцы украинец пропустил два последних матча своей команды.

Лондонские "Арсенал" и "Челси" интересуются хавбеком "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает инсайдер Николо Скир. Впрочем, каких-либо подробностей интереса источник не дает. Напомним, что зимой главными претендентами на Судакова считались "Ювентус" и "Наполи" – неаполитанцы даже предлагали за игрока 40 млн евро, но этот "оффер" "Шахтер" отклонил.

Арне Слот, главный тренер "Фейенорда" признался, что хочет стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле". "Я хотел бы стать новым тренером "Ливерпуля", мои решения ясны. "Фейенорд" и "красные" ведут переговоры, а я жду, что из этого выйдет" - заявил Арне. "Я уверен, жду, когда клубы достигнут договоренности", — добавил специалист.