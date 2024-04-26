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Джамал Мусиала выбрал трёх лучших игроков мира на данный момент

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Мнение 21-летнего хавбека

Джамал Мусиала выбрал трёх лучших игроков мира на данный момент

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала не смог выбрать очевидного фаворита на звание лучшего футболиста мира.

"Мбаппе с Харри Кейном проводят потрясающий сезон, как и Джуд Беллингем. Многие игроки показывают невероятные результаты, и приятно видеть, насколько они конкурентоспособны. Невозможно назвать ни одного футболиста, который на данный момент на 100% является номером один", - цитирует немца Bayern & Germany.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов Мусиала с Кейном сыграют против "Реала" Джуда Беллингема, а во второй встрече 1/2 финала турнира "ПСЖ" Килиана Мбаппе будет противостоять дортмундская "Боруссия".

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Харри Кейн лучший игрок Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Джамал Мусиала
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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