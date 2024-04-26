Джамал Мусиала выбрал трёх лучших игроков мира на данный момент

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала не смог выбрать очевидного фаворита на звание лучшего футболиста мира.

"Мбаппе с Харри Кейном проводят потрясающий сезон, как и Джуд Беллингем. Многие игроки показывают невероятные результаты, и приятно видеть, насколько они конкурентоспособны. Невозможно назвать ни одного футболиста, который на данный момент на 100% является номером один", - цитирует немца Bayern & Germany.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов Мусиала с Кейном сыграют против "Реала" Джуда Беллингема, а во второй встрече 1/2 финала турнира "ПСЖ" Килиана Мбаппе будет противостоять дортмундская "Боруссия".