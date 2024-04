Джамал Мусиала выбрал трёх лучших игроков мира на данный момент

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала не смог выбрать очевидного фаворита на звание лучшего футболиста мира.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов Мусиала с Кейном сыграют против "Реала" Джуда Беллингема, а во второй встрече 1/2 финала турнира "ПСЖ" Килиана Мбаппе будет противостоять дортмундская "Боруссия".

• Best player in the world right now?



Musiala: "Mbappé, Harry Kane is having an amazing season, same as Jude Bellingham. There's a lot of players doing incredible and it's nice to see how competitive it is. You can't really say one player who is 100% number one right now" pic.twitter.com/KWc4HjaFAB