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УЕФА может допустить российских делегатов на международные матчи

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Во всяком случае, об этом говорят на России

УЕФА может допустить российских делегатов на международные матчи

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УЕФА собирается вернуть российских делегатов на международные матчи.

Во всяком случае, об этом заявил делегат этой организации и комиссар Российского футбольного союза (РФС) Иван Цитович.

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"Администрация УЕФА написала нам письма, в которых заверила, что попробует вернуть нас и начнут назначать на какие-то матчи, но это будет очень ограниченное количество игр и стран", — цитирует Цитовича ТАСС.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Россию в Украину УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой. Также не приглашались на матчи и российские судьи.

Тем не менее, не так давно президент УЕФА Александер Чеферин выдвигал идею допустить к соревнованиям российские сборные U-17, правда многие ведущие европейские страны в штыки приняли эту идею, отказавшись играть с россиянами.

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