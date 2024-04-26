УЕФА может допустить российских делегатов на международные матчи
Во всяком случае, об этом говорят на России
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УЕФА собирается вернуть российских делегатов на международные матчи.
Во всяком случае, об этом заявил делегат этой организации и комиссар Российского футбольного союза (РФС) Иван Цитович.
"Администрация УЕФА написала нам письма, в которых заверила, что попробует вернуть нас и начнут назначать на какие-то матчи, но это будет очень ограниченное количество игр и стран", — цитирует Цитовича ТАСС.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Россию в Украину УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой. Также не приглашались на матчи и российские судьи.
Тем не менее, не так давно президент УЕФА Александер Чеферин выдвигал идею допустить к соревнованиям российские сборные U-17, правда многие ведущие европейские страны в штыки приняли эту идею, отказавшись играть с россиянами.
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