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РФС сообщил, когда сборная России рассчитывает вернуться на международные турниры

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Если санкции не продлят

РФС сообщил, когда сборная России рассчитывает вернуться на международные турниры

Associated Press

Новина українською

Сборная России вернется на международные турниры в 2028 году, сообщает Meduza.

По информации источника, РФС рассчитывает, что сборная России сможет вернуться на международные соревнования по завершении санкций, а именно через четыре года. Ориентиром для возвращения российской команды называют отборочный турнир ЧМ-2030, стартующий осенью 2028 года.

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Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборные России всех уровней и российские футбольные клубы от участия в соревнованиях после вторжения войск РФ в Украину.

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Источник:
Meduza
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
27.04.2024 в 14:36
хотеть не вредно.играйте с подобными себе твари
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Комментарии 2
tekutiev (донецк,Украина)
27.04.2024 в 14:36
хотеть не вредно.играйте с подобными себе твари
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0
0
avatar
ukrop68 (Львів)
27.04.2024 в 14:05
Свинособаки повинні сидіти в клітці! Ублюдки!
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2
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