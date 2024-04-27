РФС сообщил, когда сборная России рассчитывает вернуться на международные турниры
Если санкции не продлят
Associated Press
Сборная России вернется на международные турниры в 2028 году, сообщает Meduza.
По информации источника, РФС рассчитывает, что сборная России сможет вернуться на международные соревнования по завершении санкций, а именно через четыре года. Ориентиром для возвращения российской команды называют отборочный турнир ЧМ-2030, стартующий осенью 2028 года.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборные России всех уровней и российские футбольные клубы от участия в соревнованиях после вторжения войск РФ в Украину.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Meduza
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tekutiev (донецк,Украина)
27.04.2024 в 14:36
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- СК Днепр-1 - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Россия ночью нанесла серьезные повреждения оборудованию сразу четырех ТЭС ДТЭК
- Арсенал растоптал Челси, Юве в финале, Цыганков возвращается. Главные новости за 23 апреля
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2