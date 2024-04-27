Кочергин сумасшедшим голом принес победу Ракуву. ВИДЕО

Украинский полузащитник Владислав Кочергин принес победу "Ракуву" голом на 81-й минуте. Команда украинца победила "Видзев" Лодзь на выезде (0:1) в 30-м туре Экстраклясы.

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Владислав решился на удар из-за пределов штрафной площадки. Как оказалось - не прогадал. Мяч пролетел сквозь защитников и вратаря.

В текущем сезоне Кочергин провел за "Ракув" 47 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Команда занимает 5-е место в чемпионате Польши.