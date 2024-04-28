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В чемпионате Австралии после 27 туров последняя команда забила больше, чем лидер таблицы

Общие новости

В первенстве страны выступает очень веселый аутсайдер

В чемпионате Австралии после 27 туров последняя команда забила больше, чем лидер таблицы

Фото - Instagram Perth Glory FC

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До завершения регулярного чемпионата А-Лиги остаются считанные дни. Впереди плей-офф, в котором примут участие топ-6 участников.

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"Перт Глори" — худший коллектив первенства, занимающий 12-ю строчку. Но они забили больше, чем "Веллингтон Феникс", который сейчас возглавляет таблицу. У аутсайдера 46 мячей, у лидера — 42 мяча.

В десяти матчах "Перт Глори" отмечался дважды, в шести случаях — не менее трех раз. Только в четырех встречах "фиолетово-белые" не смогли поразить ворота соперников. Но у защиты хватает провалов. В апреле они уступили "Сиднею" 1:7 и "Мельбурн Сити" 0:8.

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Перт Глори (Австралия)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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