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Бывший игрок Аякса возглавил национальную сборную Нигерии

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Финиди Джордж возглавил сборную Нигерии

Бывший игрок Аякса возглавил национальную сборную Нигерии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Финиди Джордж стал новым тренером национальной сборной Нигерии вместо Жозе Пазейро, который ушел с должности после того, как команда дошла до финала КАН-2024 и проиграла Кот-д'Ивуару.

Джордж был помощником Пезейро. После ухода португальского предшественника он получил эту роль на временной основе для двух товарищеских матчей, которые были в марте.

В этих играх Финиди привел команду к победе над Ганой со счетом 2-1 и поражению от Мали со счетом 0-2.

"Правление футбольной федерации Нигерии в понедельник одобрило рекомендацию своего комитета по техническим вопросам и развитию назначить бывшего вингера Финиди Джорджа главным тренером национальной мужской футбольной сборной", - говорится в заявлении директора по коммуникациям NFF Адемолы Оладжире.

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Источник:
NGSuperEagles
Опубликовал: Екатерина Власова
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