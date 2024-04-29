Бывший игрок Аякса возглавил национальную сборную Нигерии

Финиди Джордж стал новым тренером национальной сборной Нигерии вместо Жозе Пазейро, который ушел с должности после того, как команда дошла до финала КАН-2024 и проиграла Кот-д'Ивуару.

Джордж был помощником Пезейро. После ухода португальского предшественника он получил эту роль на временной основе для двух товарищеских матчей, которые были в марте.

В этих играх Финиди привел команду к победе над Ганой со счетом 2-1 и поражению от Мали со счетом 0-2.