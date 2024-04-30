Бывший защитник Лилля продолжил свою карьеру в Катаре

Полузащитник Мигель Ангелу да Силва Роша подписал контракт с катарским клубом "Аль-Садд".

29-летний португальский игрок присоединился к команде как свободный агент, поскольку он находился без клуба с лета 2023 года.

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Сейчас продолжительность договора футболиста с "Аль-Саддом" не разглашается.

Official Statement: Xeka#AlSadd — ???? #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 30, 2024

Мигель Ангелу да Силва Роша за всю свою карьеру сыграл 258 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 15 ассистов.