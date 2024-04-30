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Бывший защитник Лилля продолжил свою карьеру в Катаре

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Португалец подписал контракт с катарским клубом

Бывший защитник Лилля продолжил свою карьеру в Катаре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Мигель Ангелу да Силва Роша подписал контракт с катарским клубом "Аль-Садд".

29-летний португальский игрок присоединился к команде как свободный агент, поскольку он находился без клуба с лета 2023 года.

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Сейчас продолжительность договора футболиста с "Аль-Саддом" не разглашается.

Мигель Ангелу да Силва Роша за всю свою карьеру сыграл 258 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 15 ассистов.

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Источник:
al-sadd
Опубликовал: Екатерина Власова
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