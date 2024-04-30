Сербский Партизан уволил экс-игрока Шахтера с поста главного тренера
Игорь Дуляй не оправдал высоких ожиданий
partizan.rs
Белградский "Партизан" объявил об отставке главного тренера команды и экс-игрока "Шахтера" Игоря Дуляя.
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В заявлении клуба сказано, что руководство приняло такое решение, так как результаты команды не соответствуют требованиям и ожиданиям.
Временно исполнять обязанности тренера до конца сезона будет помощник Дуляя Альберт Надь.
Напомним, что Дуляй возглавлял "Партизан" с февраля прошлого года. За 5 туров до конца чемпионата "Партизан" идет вторым в турнирной таблице и отстает от "Црвены Звезды" на 11 очков.
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Источник:Офіційний сайт Партизана
Опубликовал: Михаил Черныш
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