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Сербский Партизан уволил экс-игрока Шахтера с поста главного тренера

Общие новости

Игорь Дуляй не оправдал высоких ожиданий

Сербский Партизан уволил экс-игрока Шахтера с поста главного тренера

partizan.rs

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Белградский "Партизан" объявил об отставке главного тренера команды и экс-игрока "Шахтера" Игоря Дуляя.

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В заявлении клуба сказано, что руководство приняло такое решение, так как результаты команды не соответствуют требованиям и ожиданиям.

Временно исполнять обязанности тренера до конца сезона будет помощник Дуляя Альберт Надь.

Напомним, что Дуляй возглавлял "Партизан" с февраля прошлого года. За 5 туров до конца чемпионата "Партизан" идет вторым в турнирной таблице и отстает от "Црвены Звезды" на 11 очков.

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Игор Дуляй Партизан (Белград)
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Источник:
Офіційний сайт Партизана
Опубликовал: Михаил Черныш
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