Сияние Винисиуса в Мюнхене, здоровье Миколенко и претенденты на Довбика. Главные новости за 30 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за вторник, 30 апреля.

"Реал" и "Бавария" выдали боевую ничью в первом матче полуфинала ЛЧ. Летальная реализация Винисиуса Жуниора позволила Мадриду покинуть "Альянц Арену" при равном счёте, хотя связка Кейна и Сане сделали всё, чтобы хозяева добыли победу. Андрей Лунин вышел в старте отыграл все 90 минут.

Виталию Миколенко не потребуется операция после травмы связок голеностопа. Эту информацию подтвердил "Эвертон". Сроки восстановления не названы, однако за свой клуб фулбек в этом сезоне уже не сыграет. Сам украинец обещал сделать всё, чтобы успеть восстановиться к Евро-2024.

Серьёзный интерес к Артёму Довбику проявляют два европейских топ-клуба. По информации испанских СМИ, речь идёт о "Челси" и "Наполи". "Жирона" при этом собирается сохранить костяк состава для участия в Лиге Чемпионов, хотя помимо Довбика европейские гранды активно интересуются Коуто, Гутьерресом и Алейшом Гарсией.

"Шахтёр" отдал форварда Кевина Келси в аренду в МЛС. За "Цинцинатти" бразилец отыграет как минимум год, после чего у представителя Восточной конференции будет право выкупа его контракта за 8 млн евро. На счет Келси 9+3 в 37 матчах в составе "горняков".

Роналдо Назарио продал контрольный пакет акций "Крузейро". Речь идёт о сделке в размере 109 млн евро за 90 процентов акций. Ранее Зубастик выкупил свой родной клуб в 2021-м году, когда тот находился на грани банкротства. Также Роналдо анонсировал продажу "Вальядолида".