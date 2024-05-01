Буффон рассказал о том, какой матч в своей карьере он хотел бы переиграть
То был действительно неожиданный результат
Бывший вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал поединок, об исходе которого он жалеет больше всего.
"Я бы переиграл финал Испания-Италия на Евро-2012. Мы не заслужили такого результата. Не ищу оправданий, но мы были в невыносимых физических и моральных условиях, полностью истощены. Будь у нас лишний день отдыха - всё могло бы сложиться иначе", - цитирует Буффона Mundo Deportivo со ссылкой на интервью итальянца изданию La Repubblica.
Напомним, в финале чемпионата Европы-2012 итальянцы разгромно уступили "Фурии Роха" со счётом 0:4.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией
- Сияние Винисиуса в Мюнхене, здоровье Миколенко и претенденты на Довбика. Главные новости за 30 апреля
- Анчелотти: Отдача была фантастической, особенно в конце, когда мы пытались сравнять счет
- Кривбасс приблизил Металлист 1925 к вылету, новый тренер Колоса, победа Арсенала в дерби. Главные новости за 28 апреля
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн