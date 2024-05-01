Буффон рассказал о том, какой матч в своей карьере он хотел бы переиграть

Бывший вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал поединок, об исходе которого он жалеет больше всего.

"Я бы переиграл финал Испания-Италия на Евро-2012. Мы не заслужили такого результата. Не ищу оправданий, но мы были в невыносимых физических и моральных условиях, полностью истощены. Будь у нас лишний день отдыха - всё могло бы сложиться иначе", - цитирует Буффона Mundo Deportivo со ссылкой на интервью итальянца изданию La Repubblica.