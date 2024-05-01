  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Буффон рассказал о том, какой матч в своей карьере он хотел бы переиграть

Общие новости

То был действительно неожиданный результат

Буффон рассказал о том, какой матч в своей карьере он хотел бы переиграть

Новина українською

Бывший вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал поединок, об исходе которого он жалеет больше всего.

"Я бы переиграл финал Испания-Италия на Евро-2012. Мы не заслужили такого результата. Не ищу оправданий, но мы были в невыносимых физических и моральных условиях, полностью истощены. Будь у нас лишний день отдыха - всё могло бы сложиться иначе", - цитирует Буффона Mundo Deportivo со ссылкой на интервью итальянца изданию La Repubblica.

Напомним, в финале чемпионата Европы-2012 итальянцы разгромно уступили "Фурии Роха" со счётом 0:4.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Сияние Винисиуса в Мюнхене, здоровье Миколенко и претенденты на Довбика. Главные новости за 30 апреля
yellow-arrow
Сербский Партизан уволил экс-игрока Шахтера с поста главного тренера
yellow-arrow
Бывший защитник Лилля продолжил свою карьеру в Катаре
Испания Италия Джанлуиджи Буффон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости