Боруссия сильнее ПСЖ, Шахтер разбил Моряков, а Динамо — Верес. Главные новости за 1 мая

Вопреки прогнозам букмекеров "Боруссия" дома одолела "ПСЖ" - 1:0. Единственный гол Никлас Фюллькруг забил еще в первом тайме. Во второй половине Париж создал много своих моментов, но пробивал исключительно плохо. Возможно, лучше получится дома, на "Парк де Пренс"? Ответная игра уже через неделю.

Героем встречи стал бразилец Марлон, который до вчерашнего дня не забивал в чемпионате, а тут разразился сразу хет-триком. Еще один гол провел Марьян Швед. "Моряки" пытались навязывать борьбу в первом тайме, но на второй их не хватило.

Киевляне, в свою очередь, разбили "Верес" благодаря голам ветерана Ярмоленко и юниора Пономаренко. "Народный клуб" парковал "автобус", чтобы зацепиться хотя бы за ничью, но ошибки в защите даже так никуда не испарились. В таблице Киев все еще отстает от "Шахтера" на 4 очка.

Об этом пишет авторитетный The Athletic. По информации издания, новое соглашение будет рассчитано до 2028 года, и в нем "будет отображен прогресс украинца и его уровень игры в текущем сезоне". Если перевести на человеческий язык, то Андрею серьезно повысят зарплату. Поделом.

Марино Пушич ранее работал в Роттердаме ассистентом, а тут Арне Слот идет в "Ливерпуль", и по информации De Telegraaf, в "Фейе" вспомнили о боснийце, чью репутацию также укрепила успешная работа с "Шахтером". Посмотрим, что будет дальше. Пушич провел в Нидерландах целых 30 лет — сперва играл, затем тренировал.

"Крестоносцы" выиграли Серию Б и вернулись в элиту, где не выступали с 2021 года. Даже сейчас в составе "Пармы" есть видные игроки, как Кристиан Ансальди и Вилан Сиприен. В прошлом этот клуб трижды выигрывал Кубок Италии, дважды — Кубок УЕФА и еще раз — Кубок кубков.