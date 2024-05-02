Дубль Роналду вывел Аль-Наср в финал Кубка Саудовской Аравии

1 мая в Эр-Рияде состоялся полуфинальный матч Кубка Чемпионов Саудовской Аравии "Аль-Наср" - "Аль-Халидж". Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В первом тайме за "Аль-Наср" отличились две главные звезды команды - Криштиану Роналду и Садио Мане (с пенальти). Во второй половине встречи португалец довёл счёт до разгромного, но в концовке гостям всё же удалось отыграть один забитый мяч.

В финале Кубка "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Хиляля" Неймара.

Кубок Саудовской Аравии. 1/2 финала.

Аль-Наср – Аль-Халидж – 3:1

Голы: Роналду 17, 57, Мане 37 (пен.) – Аль-Тераис 82