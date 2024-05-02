Дубль Роналду вывел Аль-Наср в финал Кубка Саудовской Аравии
За шаг до ещё одного трофея
Getty Images/Global Images Ukraine
1 мая в Эр-Рияде состоялся полуфинальный матч Кубка Чемпионов Саудовской Аравии "Аль-Наср" - "Аль-Халидж". Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В первом тайме за "Аль-Наср" отличились две главные звезды команды - Криштиану Роналду и Садио Мане (с пенальти). Во второй половине встречи португалец довёл счёт до разгромного, но в концовке гостям всё же удалось отыграть один забитый мяч.
В финале Кубка "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Хиляля" Неймара.
Кубок Саудовской Аравии. 1/2 финала.
Аль-Наср – Аль-Халидж – 3:1
Голы: Роналду 17, 57, Мане 37 (пен.) – Аль-Тераис 82
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Источник:AlNassrFC
Опубликовал: Александр Бураков
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