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Дубль Роналду вывел Аль-Наср в финал Кубка Саудовской Аравии

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За шаг до ещё одного трофея

Дубль Роналду вывел Аль-Наср в финал Кубка Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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1 мая в Эр-Рияде состоялся полуфинальный матч Кубка Чемпионов Саудовской Аравии "Аль-Наср" - "Аль-Халидж". Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В первом тайме за "Аль-Наср" отличились две главные звезды команды - Криштиану Роналду и Садио Мане (с пенальти). Во второй половине встречи португалец довёл счёт до разгромного, но в концовке гостям всё же удалось отыграть один забитый мяч.

В финале Кубка "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Хиляля" Неймара.

Кубок Саудовской Аравии. 1/2 финала.

Аль-Наср – Аль-Халидж – 3:1

Голы: Роналду 17, 57, Мане 37 (пен.) – Аль-Тераис 82

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Источник:
AlNassrFC
Опубликовал: Александр Бураков
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