Марко Верратти хочет снова играть в Европе
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прошлой осенью перешел из "ПСЖ" в катарский "Аль-Араби". Впрочем, игрок настроен сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.
Представители итальянца предложили услуги игрока "Барселоне", которая хочет укрепить центр полузащиты. Но выступления Верратти в чемпионате Катара вызывают сомнения у каталонцев относительно его физических кондиций для игры в испанском клубе. В дополнение, если "Барса" наконец остановит свой выбор на нем, итальянцу придется приложить немалые финансовые усилия. Верратти, который и так получал высокую зарплату в ПСЖ, придется существенно уменьшить свою зарплату.
Добавим, что в этом сезоне итальянец провел 17 матчей в катарской лиге, где отметился 7 результативными передачами.
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