  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Марко Верратти хочет снова играть в Европе

Общие новости

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Марко Верратти хочет снова играть в Европе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прошлой осенью перешел из "ПСЖ" в катарский "Аль-Араби". Впрочем, игрок настроен сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Представители итальянца предложили услуги игрока "Барселоне", которая хочет укрепить центр полузащиты. Но выступления Верратти в чемпионате Катара вызывают сомнения у каталонцев относительно его физических кондиций для игры в испанском клубе. В дополнение, если "Барса" наконец остановит свой выбор на нем, итальянцу придется приложить немалые финансовые усилия. Верратти, который и так получал высокую зарплату в ПСЖ, придется существенно уменьшить свою зарплату.

Добавим, что в этом сезоне итальянец провел 17 матчей в катарской лиге, где отметился 7 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Дубль Роналду вывел Аль-Наср в финал Кубка Саудовской Аравии
yellow-arrow
Боруссия сильнее ПСЖ, Шахтер разбил Моряков, а Динамо — Верес. Главные новости за 1 мая
yellow-arrow
Буффон рассказал о том, какой матч в своей карьере он хотел бы переиграть
Марко Верратти Барселона Катар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
02.05.2024 в 12:29
Такий "сильний чемпіонат" що зірки шукають собі щось "по-простіше" у Європі
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
02.05.2024 в 12:29
Такий "сильний чемпіонат" що зірки шукають собі щось "по-простіше" у Європі
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости