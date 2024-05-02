Марко Верратти хочет снова играть в Европе

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прошлой осенью перешел из "ПСЖ" в катарский "Аль-Араби". Впрочем, игрок настроен сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Представители итальянца предложили услуги игрока "Барселоне", которая хочет укрепить центр полузащиты. Но выступления Верратти в чемпионате Катара вызывают сомнения у каталонцев относительно его физических кондиций для игры в испанском клубе. В дополнение, если "Барса" наконец остановит свой выбор на нем, итальянцу придется приложить немалые финансовые усилия. Верратти, который и так получал высокую зарплату в ПСЖ, придется существенно уменьшить свою зарплату.

Добавим, что в этом сезоне итальянец провел 17 матчей в катарской лиге, где отметился 7 результативными передачами.