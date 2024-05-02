Сегодня отмечают День рождения два игрока сборной Украины

Сергей Александрович Сидорчук родился 2 мая 1991 года в Запорожье. Полузащитник бельгийского "Вестерло" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Экс-капитану киевлян исполняется 33 года.

Сидорчук – воспитанник запорожского "Металлурга", в котором и начал профессиональную карьеру. Всего за запорожцев провел 70 матчей и забил 5 голов. Зимой 2013 года Сидорчук перешел в киевское "Динамо", а в 2017 году был избран капитаном команды. Сидорчук - трижды чемпион Украины, четырежды обладатель Кубка и Суперкубка страны. За сборную Украины дебютировал 9 октября 2014.

Также сегодня отмечает День рождения еще один футболист национальной команды.

Николай Александрович Матвиенко родился 2 мая 1996 года в городе Саки, Автономная Республика Крым. Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины. Футболисту исполняется 28 лет.

Матвиенко является воспитанником академии "Шахтера", за первую команду которого дебютировал в 2015 году. Также защитник выступал на правах аренды за "Ворсклу" и "Карпаты".

Вместе с "горняками" Николай четырежды брал золото УПЛ, четыре раза Кубок и один раз Суперкубок страны. Цвета национальной команды защищает с 2017-го.