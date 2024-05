Талантливый вингер Копенгагена получил очень серьезную травму

Вингер "Копенгагена" Руни Барджи получил очень серьезную травму.

Как сообщает официальный сайт клуба, у игрока диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Ожидается, что футболист выбыл от 9 до 12 месяцев.

At today's training, Roony Bardghji unfortunately suffered a knee injury that will keep him out for the next 9-12 months #fcklive https://t.co/LTAqwQeOBK