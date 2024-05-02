Талантливый вингер Копенгагена получил очень серьезную травму
Руни Барджи выбыл на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Копенгагена" Руни Барджи получил очень серьезную травму.
Как сообщает официальный сайт клуба, у игрока диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Ожидается, что футболист выбыл от 9 до 12 месяцев.
At today's training, Roony Bardghji unfortunately suffered a knee injury that will keep him out for the next 9-12 months #fcklive https://t.co/LTAqwQeOBK— F.C. København (@FCKobenhavn) May 2, 2024
Вингер в нынешнем сезоне во всех турнирах забил 11 голов в 37 матчах.
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Источник:FC Kobenhavn
Опубликовал: Екатерина Власова
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