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Талантливый вингер Копенгагена получил очень серьезную травму

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Руни Барджи выбыл на длительный срок

Талантливый вингер Копенгагена получил очень серьезную травму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Копенгагена" Руни Барджи получил очень серьезную травму.

Как сообщает официальный сайт клуба, у игрока диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Ожидается, что футболист выбыл от 9 до 12 месяцев.

Вингер в нынешнем сезоне во всех турнирах забил 11 голов в 37 матчах.

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Источник:
FC Kobenhavn
Опубликовал: Екатерина Власова
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