Моуринью отклоняет предложения клубов о сотрудничестве. Он ждет приглашения только от одной команды

Жозе Моуринью, бывший наставник "Ромы", вскоре планирует вернуться к тренерской деятельности, но пока не спешит принимать решение.

По информации издания Bild, португалец отклонил предложения от некоторых европейских клубов и Саудовской Аравии, поскольку он ждет приглашения от мюнхенской "Баварии".

Напомним, что 16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Моуринью с должности главного тренера.