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Моуринью отклоняет предложения клубов о сотрудничестве. Он ждет приглашения только от одной команды

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Специалист пока не спешит принимать решение

Моуринью отклоняет предложения клубов о сотрудничестве. Он ждет приглашения только от одной команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жозе Моуринью, бывший наставник "Ромы", вскоре планирует вернуться к тренерской деятельности, но пока не спешит принимать решение.

По информации издания Bild, португалец отклонил предложения от некоторых европейских клубов и Саудовской Аравии, поскольку он ждет приглашения от мюнхенской "Баварии".

Напомним, что 16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Моуринью с должности главного тренера.

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Источник:
Bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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