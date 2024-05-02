Моуринью отклоняет предложения клубов о сотрудничестве. Он ждет приглашения только от одной команды
Специалист пока не спешит принимать решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью, бывший наставник "Ромы", вскоре планирует вернуться к тренерской деятельности, но пока не спешит принимать решение.
По информации издания Bild, португалец отклонил предложения от некоторых европейских клубов и Саудовской Аравии, поскольку он ждет приглашения от мюнхенской "Баварии".
Напомним, что 16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Моуринью с должности главного тренера.
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Источник:Bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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