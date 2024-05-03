Куртуа вытеснит Лунина, сенсация в Бирмингеме, Байер одолевает Рому, а Челси – Тоттенхэм. Главные новости за 2 мая
Самые интересные новости за 2 мая, которые вы могли пропустить
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Европы. "Аталанта" и "Марсель" расписали мировую, "Байер" обыгрывает "Рому" на выезде
Вчера состоялись первые матчей полуфиналов Лиги Европы, где мы могли наблюдать за двумя интересными парами. В одном из матчей встречались "Марсель" и "Аталанта" во Франции и выдали очень интересный и равный матч, в котором инициативу поочередно перехватывала каждая из команд. В итоге голами отметились Мбемба и Скамакка, 1:1 как справедливый итог и все будет решаться в "Бергамо".
Во втором полуфинальном матче "Рома" принимала у себя дома все еще непобедимый в этом сезоне "Байер". Команда Хаби Алонсо провела очень хороший матч, хотя и не без проблем и справедливо одолели римлян со счетом 2:0. Учитывая, что ответный матч состоится в Германии, билеты на финал для леверкузенцев почти забронированы.
Лига Конференций. "Астон Вилла" сенсационно проиграла "Олимпиакосу" у себя дома, "Фиорентина" одолела "Брюгге"
Кроме Лиги Европы, вчера игрались и полуфинальные матчи третьего по престижности клубного еврокубка. "Астон Вилла" Унаи Эмери сенсационно у себя дома проиграла греческому "Олимпиакосу" со счетом 2:4. Важно отметить, что в конце матча Дуглас Луиз не смог реализовать пенальти, который сократил бы отставание. А так полный провал от бирмингемцев оставляет им не так много шансов на выход в финал, ведь ответный матч будет на выезде, там совершить камбэк будет невероятно сложно.
"Фиорентина" у себя дома не без проблем обыграла "Брюгге" в первом матче, причем вырвали победу они только в компенсированное арбитром время. В Италии мы могли наблюдать интересную и равную битву, впрочем фавориты забрали свое и поедут на выезд с преимуществом в один мяч. Они остаются главными претендентами не только на финал, но и учитывая результат в другом матче, на победу в турнире.
"Челси" с Михаилом Мудриком одолел "Тоттенхэм"
Вчера прошел перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, где "Тоттенхэм" пришел на "Стэмфорд Бридж" и вообще не был похож на себя. Лондонское дерби завершилось в пользу "Челси" и Михаил Мудрик, который провел на поле более 70 минут, выглядел неплохо, особенно в первом тайме. Помощь при обороне, дриблинг, удары и передачи. Все это в исполнении украинца было, впрочем отличиться ему не удалось.
Голы от Трево Чалоба и Николя Джексона обеспечили "синим" справедливую победу. Они продолжают бороться за шестое место, а "Тоттенхэм" потерял почти все шансы на место в зоне Лиги Чемпионов.
"Барселона" желает приобрести Йозуа Киммиха
"Барселона" намерена укрепить опорную зону в летнее трансферное окно. Согласно информации Mundo Deportivo, в качестве приоритетного варианта для усиления этой позиции каталонский клуб рассматривает полузащитника "Баварии" Йозуха Киммиха. Отмечается, что руководство "сине-гранатовых" высоко оценивает физические данные и большой опыт 29-летнего футболиста. Кроме Киммиха, "Барселона" также рассматривает кандидатуру хавбека "Бетиса" Гвидо Родригеса.
Люка Эрнандес пропустит Евро-2024
В первом тайме на 42-й минуте поединка "Боруссия" - "ПСЖ" травмировался защитник парижан Люка Эрнандес. Вчера игрок прошел медицинское обследование. Врачи подтвердили, что у Люки повреждение передней крестообразной связки. Футболист будет прооперирован в ближайшее время. Ожидается, что футболист пропустит Евро-2024 в составе сборной Франции, а за клуб не будет играть примерно 6 месяцев.
"Реал" может выпустить Куртуа на важнейшие матчи этого сезона
Тибо Куртуа может вытеснить Андрея Лунина из рамки ворот мадридского "Реала" уже вскоре. На этой неделе 31-летний вратарь был впервые в сезоне включен в заявку "сливочных" после травмы. Тибо попал в число 23 игроков, которые отправились в Мюнхен на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:2).
Как сообщает Relevo, в лагере "Реала" рассматривают возможность выпустить Куртуа на важнейшие игры команды в этом сезоне. Тренерский штаб видит прогресс бельгийца в восстановлении и доверяет ему больше, чем украинскому голкиперу Андрею Лунину.
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