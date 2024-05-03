Бывший наставник Милана заинтересовал клуб Саудовской Аравии
Дженнаро Гаттузо может продолжить тренерскую деятельность
Фото: facebook.com/valenciacf.en / Автор невідомий
Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо оказался в центре внимания некоторых клубов.
По информации Фабрицио Романо, специалист есть в списке кандидатов на пост главного тренера "Торино". А клуб Саудовской Аравии, который остается анонимным, сделал официальное предложение специалисту.
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Итальянец находится без работы с февраля, когда ушел с поста главного тренера "Марселя".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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