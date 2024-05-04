Пьянич завершил карьеру в сборной
В его активе - более сотни матчей
Фото: twitter.com/SharjahFC
34-летний полузащитник Миралем Пьянич на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины.
"После 16 лет для моей Боснии и Герцеговины настал момент сказать, что все закончилось. Это, безусловно, одно из самых сложных решений, которые мне приходилось принимать, но я говорю с большой гордостью и настоящим удовольствием - достаточно.
Я сыграл 115 игр, пережил столько радости, поехав на Чемпионат мира - это была мечта, которую я имел в детстве и которая стала реальностью. Я всегда носил футболку моей страны с любовью и гордостью, играл за свой народ, за наших преданных болельщиков во всем мире.
Спасибо всем селекционерам, медперсоналу и экономистам, которые поддерживали нас во время этой поездки. Спасибо фанатам из БиГ за веру в меня и помощь в реализации моей мечты и играть за страну, которую я люблю. Самая большая благодарность моим родителям и всей семье, вы были моей силой и опорой во всем.
В каждом клубе, где я играл, я был гордым боснийцем, всегда стремился быть образцом для подражания для наших детей, надеясь, что однажды они тоже перейдут в величайшие клубы мира. Желаю национальной сборной всего наилучшего в будущем. Сергей, мистер, желаю тебе всего наилучшего, ты был для меня примером для подражания. Вы привели нас к вершинам, надеюсь, вы снова поведете нас на путь успеха.
Я люблю тебя, моя Босния", - написал футболист.
Пьянич сыграл за сборную 115 матчей, забил 17 голов и отдал 29 ассистов. Игрок продолжит выступать за клуб "Аль-Шарджи".
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