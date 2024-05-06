Умер легендарный экс-тренер сборной Аргентины и Барселоны Менотти
Очень значимая фигура в истории аргентинского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
В возрасте 85 лет скончался легендарный аргентинский тренер Сезар Луис Менотти. Об этом в воскресенье сообщила национальная футбольная ассоциация (АФА).
Под руководством Менотти "альбиселесте" одержали победу на домашнем чемпионате мира-1978.
После ухода со сборной в 1983 году, Менотти один сезон руководил "Барселоной", и привёл "сине-гранатовых" к выигрышу Кубка и Суперкубка Испании.
Также Менотти за время своей карьеры успел поработать с мадридским "Атлетико" и сборной Мексики.
#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina.— AFA (@afa) May 5, 2024
¡Hasta siempre, Flaco querido! pic.twitter.com/mKEPPUzo2l
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