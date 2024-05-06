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Умер легендарный экс-тренер сборной Аргентины и Барселоны Менотти

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Очень значимая фигура в истории аргентинского футбола

Умер легендарный экс-тренер сборной Аргентины и Барселоны Менотти

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В возрасте 85 лет скончался легендарный аргентинский тренер Сезар Луис Менотти. Об этом в воскресенье сообщила национальная футбольная ассоциация (АФА).

Под руководством Менотти "альбиселесте" одержали победу на домашнем чемпионате мира-1978.

После ухода со сборной в 1983 году, Менотти один сезон руководил "Барселоной", и привёл "сине-гранатовых" к выигрышу Кубка и Суперкубка Испании.

Также Менотти за время своей карьеры успел поработать с мадридским "Атлетико" и сборной Мексики.

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Барселона Сесар Луис Менотти Национальная сборная Аргентины
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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наварін (Київ)
06.05.2024 в 11:34
Царство душі
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Комментарии 2
наварін (Київ)
06.05.2024 в 11:34
Царство душі
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2024 в 10:26
Вічна пам'ять!
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0
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