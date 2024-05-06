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Лаутаро Мартинес - о Месси: На тренировках кажется, будто он занимается другим видом спорта

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Форвард не пожалел комплиментов для лидера "альбиселесте"

Лаутаро Мартинес - о Месси: На тренировках кажется, будто он занимается другим видом спорта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий миланского "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился мнением о соотечественнике Лионеле Месси.

"Я его друг и товарищ по команде. Мы говорим об игроке, который вошел в историю футбола. На тренировках складывается такое впечатление, будто Лионель занимается другим видом спорта. Он изобретает вещи, которых вы никогда не видели. У Лео животная хватка в соревнованиях, он не хочет ничего проигрывать", - приводит слова Лаутаро журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, в последнем матче МЛС Месси отметился одним голом и пятью результативными передачами в составе "Интер Майами".

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Источник:
Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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