Лаутаро Мартинес - о Месси: На тренировках кажется, будто он занимается другим видом спорта

Нападающий миланского "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился мнением о соотечественнике Лионеле Месси.

"Я его друг и товарищ по команде. Мы говорим об игроке, который вошел в историю футбола. На тренировках складывается такое впечатление, будто Лионель занимается другим видом спорта. Он изобретает вещи, которых вы никогда не видели. У Лео животная хватка в соревнованиях, он не хочет ничего проигрывать", - приводит слова Лаутаро журналист Джанлука ди Марцио.